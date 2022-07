ARCHIV - Die Sonne geht hinter Windrädern auf. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild FOTO: Julian Stratenschulte up-down up-down Gesundheit Uniklinik Rostock ruft wegen Hitze zur Vorsicht auf Von dpa | 18.07.2022, 17:51 Uhr

Die Universitätsklinik in Rostock hat die Menschen wegen der erwarteten Hitzewelle dazu aufgerufen, direkte Sonneneinstrahlung zu meiden. „Was viele nicht wissen, im Wasser ist man vollkommen ungeschützt“, nach jedem Badegang sei Eincremen daher Pflicht, sagte Steffen Emmert, Direktor der Klinik für Dermatologie und Venerologie, am Montag in Rostock. Auch im Wasser könne man bereits nach fünf bis zehn Minuten einen Sonnenbrand bekommen.