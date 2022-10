Universität Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild up-down up-down Kürzungen und Kosten Uni Greifswald sieht 250 Stellen gefährdet Von dpa | 26.10.2022, 17:54 Uhr

Die Universität Greifswald sieht angesichts gestiegener Kosten und der Kürzungspläne des Landes 250 Stellen gefährdet. Die Hochschulen befänden sich derzeit ohnehin in einer angespannten Haushaltslage, so dass die Kürzungen zu dramatischen Einschnitten führten, teilte die Universität am Mittwoch mit.