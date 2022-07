ARCHIV - Das Blaulicht eines Streifenwagens der Polizei leuchtet. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild FOTO: Stefan Puchner up-down up-down Ludwigslust-Parchim Unfall: Transporter liegt auf Dach, Insassen geflüchtet Von dpa | 22.07.2022, 10:31 Uhr

Die Polizei in Westmecklenburg ermittelt nach einem bisher rätselhaften Unfall eines Kleintransporters mit Unfallflucht. Wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte, wurde das Fahrzeug stark verbeult und auf dem Dach liegend kurz vor Mitternacht in Lübtheen (Ludwigslust-Parchim) gefunden. Ein Passant alarmierte die Beamten. Im Fahrzeug sollen vier Insassen gewesen sein, die alle verletzt, aber verschwunden waren.