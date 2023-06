Unfall Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Rügen Unfall mit Hirsch: Busfahrer durch Splitter verletzt Von dpa | 05.06.2023, 07:52 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Hirsch auf der Insel Rügen ist ein Busfahrer durch Glassplitter leicht verletzt worden. Die 28 Busreisenden sowie die Insassen eines beteiligten Touristenautos blieben unverletzt, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Der Hirsch überstand den Unfall nicht und verendete. Die stark befahrene Bundesstraße 196 zwischen Bergen und Sellin musste im Rückreiseverkehr am Sonntag zeitweise gesperrt bleiben, was zu Staus führte.