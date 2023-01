Rettungsstelle Foto: Jens Kalaene/zb/dpa/Archivbild up-down up-down Mecklenburgische Seenplatte Unfall mit drei Fahrzeugen: Mindestens ein Verletzter Von dpa | 04.01.2023, 09:58 Uhr

Auf der Bundesstraße 192 bei Klink (Mecklenburgische Seenplatte) hat sich am Mittwochmorgen ein Unfall mit drei Fahrzeugen ereignet. Nach ersten Erkenntnissen wurde dabei mindestens ein Insasse aus den Autos verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Die B192, die dort zur Autobahn 19 Berlin-Rostock führt und wegen der vielen Seen in diesem Abschnitt nicht umfahren werden kann, wurde vorübergehend zwischen Waren und Sietow gesperrt. Es bildeten sich Staus. Weitere Einzelheiten zum Unfallhergang und zur Schadenshöhe seien noch nicht bekannt.