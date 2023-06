Krankenwagen Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild up-down up-down Schwerin Unfall im Chemieunterricht: Schüler mit Atemwegsreizungen Von dpa | 14.06.2023, 15:37 Uhr

Ein Unfall im Chemieunterricht hat in Schwerin Atemwegsreizungen bei Schülern nach sich gezogen. Am Nachmittag sei in einer Schule in der Bergstraße eine reizende Substanz ausgetreten, teilte die Polizei in Schwerin am Mittwoch mit. Mehrere Schüler seien in medizinischer Betreuung, zu schweren Verletzungen sei es jedoch nicht gekommen. Den Angaben zufolge dauerte der Einsatz von Feuerwehr und Polizei an.