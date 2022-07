ARCHIV - Ein Rettungshubschrauber fliegt über den Flugplatz eines Krankenhauses. Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild FOTO: Stefan Sauer up-down up-down Verkehr Unfall bei Ausfahrt: Zwei Motorradfahrer verletzt Von dpa | 10.07.2022, 19:29 Uhr

Bei einem Unfall auf einer Biker-Gruppentour sind auf der Bundesstraße 105 nahe Grevesmühlen (Nordwestmecklenburg) zwei Motorradfahrer verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin sagte, waren sie am Sonntag mit einer Gruppe von Kradfahrern aus Nordwestmecklenburg unterwegs. Aus ungeklärter Ursache stürzte einer der Männer am Nachmittag. Ein weiterer Biker konnte nicht mehr ausweichen und verunglückte ebenfalls. Einer der beiden Männer sei schwer verletzt und per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden. Der andere Kradfahrer habe leichte Verletzungen erlitten. Die B105 war Richtung Westen längere Zeit gesperrt. Weitere Einzelheiten waren noch nicht bekannt.