Vorpommern-Rügen Unfall auf Rügen: Fahrradfahrer lebensgefährlich verletzt Von dpa | 05.08.2022, 15:57 Uhr

Ein 70 Jahre alter Fahrradfahrer hat bei einem Unfall mit einem Auto auf der Insel Rügen lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Die 35-jährige Autofahrerin war am Donnerstagabend nahe Glowe unterwegs, als der Radfahrer plötzlich von rechts auf die Fahrbahn fuhr, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der 70-Jährige stürzte und wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus in Greifswald gebracht.