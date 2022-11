Glatte Straße Foto: Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Unfälle in MV Polizei mahnt zu mehr Vorsicht auf glatten Straßen Von dpa | 21.11.2022, 07:50 Uhr

Gerade morgens werde es öfter noch einmal etwas frostiger, so dass nasse Fahrbahnen überfrieren und sich die Rutschgefahr erhöht, wie ein Polizeisprecher am Montag in Neubrandenburg sagte.