Vorpommern-Greifswald Unfälle auf Bundesstraßen behindern den Verkehr Von dpa | 03.04.2023, 18:40 Uhr

Zwei Unfälle auf Bundesstraßen im Nordosten haben am Montagnachmittag Verkehrsbehinderungen verursacht. Auf der Bundesstraße 109 sei bei Karlsburg (Vorpommern-Greifswald) ein Autofahrer aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt, sagte eine Polizeisprecherin. Er sei schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Straße war demnach am späten Nachmittag halbseitig gesperrt.