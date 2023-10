Ermittlungen Unbekannter reißt israelische Flagge herunter Von dpa | 11.10.2023, 19:30 Uhr | Update vor 53 Min. Israel-Flagge Foto: Martin Schutt/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein Unbekannter hat in Schwerin eine vor dem Innenministerium gehisste israelische Flagge heruntergerissen. Ein Zeuge habe den Mann am Mittwochnachmittag dabei gesehen, sagte eine Polizeisprecherin. Eine Fahndung nach dem Täter in unmittelbarer Nähe sei erfolglos geblieben. Die Ermittlungen laufen. Ob der Staatsschutz eingeschaltet werde, konnte die Sprecherin nicht sagen.