Vandalismus Unbekannte zerstören Friedhofsgräber in Dömitz: Zeugensuche Von dpa | 03.03.2023, 12:22 Uhr

Auf einem Friedhof in Dömitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) haben Unbekannte mehrere Gräber geschändet. Insgesamt sieben Grabstellen seien zwischen dem 6. Februar und 2. März beschädigt worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Unter anderem warfen die Täter Grabsteine um und zerschlugen Grabplatten. Dabei entstand ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Nun wird wegen Störung der Totenruhe und Sachbeschädigung ermittelt. Menschen, die die Vorfälle beobachtet haben oder andere Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Ludwigslust zu melden.