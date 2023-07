Signalleuchte Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Gnoien Unbekannte schießen auf Fenster in Gnoien: Mehrere Vorfälle Von dpa | 13.07.2023, 12:51 Uhr

Die Polizei in Gnoien (Landkreis Rostock) sucht nach Unbekannten, die seit Tagen scheinbar wahllos Fensterscheiben mit Luftgewehren beschießen. Innerhalb von 10 Tagen wurden 4 solcher Vorfälle bekannt, bei denen bereits 17 Scheiben zerstört wurden, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag in Güstrow sagte. Verletzt wurde niemand. Betroffen waren Ende Juni und Anfang Juli zehn Scheiben an einer Schulsporthalle und kurz danach an einer Schule.