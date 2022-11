Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Nordwestmecklenburg Unbekannte lösen Rad-Befestigung an Rettungswagen Von dpa | 06.11.2022, 21:13 Uhr

Unbekannte haben bei einem Rettungswagen, der in Wismar im Einsatz war, scheinbar gezielt Radmuttern gelockert. Wie eine Polizeisprecherin am Sonntag sagte, wurde der Vorfall am Samstagabend bemerkt, als die Besatzung des Rettungswagens nach einem Einsatz im Osten Wismars zurückfahren wollte. Der Fahrer bemerkte Unwuchten an den Rädern und hielt an. Dann wurde festgestellt, dass an mindestens vier Radmuttern an einem Rad manipuliert worden war. Damit habe die Gefahr bestanden, dass sich das Rad während der Fahrt von allein ablöst. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht nach Zeugen.