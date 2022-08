Steffi Lemke Foto: Patrick Pleul/dpa up-down up-down Umweltkatastrophe Umweltministerin Lemke: Oder soll sich jetzt wieder erholen Von dpa | 29.08.2022, 16:08 Uhr

Nach dem Fischsterben in der Oder hat für Bundesumweltministerin Steffi Lemke die Wiederherstellung des Flusses nun Priorität. Es müsse alles dafür getan werden, dass sich das Ökosystem erholen könne, sagte die Grünen-Politikerin am Montag nach einem Treffen mit ihrer polnischen Kollegin Anna Moskwa in Bad Saarow. Weitere negative Einflüsse müssten vermieden werden. Dazu zählte Lemke auch den Ausbau der Grenzoder. Vielmehr müsse man den Fluss nun quasi reparieren, sagte die Ministerin.