Till Backhaus (SPD) Foto: Britta Pedersen/dpa up-down up-down Landwirtschaft in MV Umweltminister Backhaus: Müssen unser Grundwasser schützen Von dpa | 05.06.2023, 18:29 Uhr

Umwandlung von Acker in Dauergrünland, um den Trinkwasserschutz in der Landwirtschaft sicherzustellen – das ist eine von mehreren möglichen Maßnahmen, die Umweltminister Till Backhaus am Montag in Schwerin skizzierte.