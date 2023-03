Stefan Fassbinder Foto: Stefan Sauer/dpa up-down up-down Vorpommern-Greifswald Umgestaltung in Greifswald soll Hafen und Stadt verbinden Von dpa | 15.03.2023, 16:06 Uhr

An der Baustelle kam man in Greifswald häufig nicht vorbei. Nun ist die Umgestaltung des Hanserings abgeschlossen und soll mehr Menschen in den südlichen Teil des Museumshafens locken.