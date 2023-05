Deutschlandweit ruft das Netzwerk nebenan.de zum gemeinsamen Kaffeetrinken, Plaudern und Kennenlernen am Freitagnachmittag auf. In Mecklenburg-Vorpommern laden etwa 70 Nachbarschaften ein. Auf einer interaktiven Karte des Netzwerks finden sich das Straßenfest in Techentin und der Pflanz-Tausch-Markt in Schwerin genauso wie der Nachbarschaftsplausch in Rostock und das Nachbarschaftsfest in Parchim.

Die meisten dieser Treffpunkte finden sich in der Stadt: in Schwerin, Rostock, Parchim, Wismar, Greifswald oder Stralsund. Gerade Städte, Wohnblocks und Mehrfamilienhäuser laden zur Anonymität und Rückzug in die eigenen vier Wände. Eine Studie von Schwäbisch Hall fand 2021 heraus, dass Menschen auf dem Land grundsätzlich „nachbarschaftlicher“ als Städter seien und mehr Wert auf eine gut funktionierende Nachbarschaftsbeziehung legen. Wie ist ihr Verhältnis zu den Nachbarn?