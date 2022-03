Jugendherberge FOTO: Patrick Pleul Tourismus Umfrage: Touristen müssen mit höheren Preisen rechnen Von dpa | 31.03.2022, 18:53 Uhr | Update vor 8 Min.

Touristen in Mecklenburg-Vorpommern müssen mit höheren Preisen rechnen. Die Mehrheit der rund 300 in einer Umfrage angesprochenen Tourismus-Unternehmen sehe sich gezwungen, die höheren Kosten für Lebensmittel, Gas und Öl an Kunden weiterzugeben, teilte der Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern am Donnerstag mit. „Zur ohnehin schon schwierigen Situation durch die Pandemie kommt der Krieg in der Ukraine hinzu. Die Preissteigerungen etwa bei Lebensmitteln, Energie und Treibstoff können Unternehmen nur schwer verkraften“, so der Geschäftsführer des Verbands, Tobias Woitendorf.