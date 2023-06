Fleisch ist mein Gemüse: Für viele Mädchen und Jungen in Mecklenburg-Vorpommern ist dies ein geflügeltes Wort. Wie eine Familienstudie der AOK ergab, kommt nirgends in Deutschland so häufig Fleisch auf den Tisch wie im Nordosten.

So ernähren sich nirgends weniger Kinder flexitarisch oder vegetarisch. Gerade einmal in jeder fünften Familie in MV wird selten und gar kein Fleisch gegessen – mit 21 Prozent liegt der Landesschnitt deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von 33 Prozent.

Am häufigsten verzichten Berliner Kinder (47 Prozent) auf Fleisch, auch in Baden-Württemberg (42 Prozent), Bremen (41 Prozent) und Hamburg (39 Prozent) wird in besonders vielen Familien Wert auf fleischreduzierte oder fleischlose Ernährung gelegt. In den ostdeutschen Bundesländern dagegen ist dieser Trend sehr viel weniger ausgeprägt. Dabei sank deutschlandweit der durchschnittliche Fleischverzehr in den vergangenen zehn Jahren sogar um 13 Prozent.

Nun wollen wir wissen: Wie oft pro Woche kommen bei Ihnen Fleisch oder Wurst auf den Teller?