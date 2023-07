Es gibt über fünf Millionen Muslime in Deutschland, aber nur einen kleinen Teil in MV. Symbolfoto: dpa/Sebastian Kahnert up-down up-down Neue Datenerhebung Umfrage der Uni Rostock: Wie leben Muslime in MV? Von Milad Khoshdel | 04.07.2023, 11:46 Uhr

In Ostdeutschland gibt es kaum Studien über das Leben von Muslimen. Professorin Vicky Täubig von der Uni Rostock will das ändern. Denn Muslime in MV fühlen sich nicht repräsentiert.