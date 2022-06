ARCHIV - Ein Kind spielt in einer Kita. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Illustration FOTO: Sebastian Gollnow Kindergärten Umfrage belebt Debatte um Betreuungsquote in Kitas Von dpa | 14.06.2022, 13:49 Uhr

Die Ergebnisse einer bundesweiten Umfrage des Wohlfahrtsverbandes „Der Paritätische“ zur Situation in Kitas hat auch die Diskussion um die Kinderbetreuung in Mecklenburg-Vorpommern neu angefacht. Wie der NDR am Dienstag unter Berufung auf die nicht repräsentative Erhebung mitteilte, gaben etwa vier von fünf befragten Kita-Beschäftigten im Nordosten an, dass den Bedürfnissen der Kinder mit dem aktuellen Personalschlüssel nicht entsprochen werden könne. Derzeit ist eine Kita-Fachkraft für 15 Mädchen und Jungen zuständig. Die Befragten beklagten zudem die hohe Zahl an Überstunden und mangelnde Zeit zur Anleitung angehender Erzieher und Erzieherinnen.