Kreis Vorpommern-Greifswald Ukrainerin beleidigt und beworfen: Staatsschutz ermittelt Von dpa | 09.02.2023, 15:59 Uhr

In Vorpommern ermittelt der Staatsschutz gegen drei Jugendliche, die zwei ukrainische Frauen beleidigt und mit Steinen und Äpfeln beworfen haben sollen. Den 13, 14 und 14 Jahre alten Jungen aus Jarmen (Vorpommern-Greifswald) wird versuchte gefährliche Körperverletzung und Beleidigung vorgeworfen, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Der Vorfall soll sich bereits am Sonntag im Zentrum der Stadt ereignet haben.