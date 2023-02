Ukrainische Flagge Foto: Robert Michael/dpa/Symbolbild up-down up-down Konflikte Ukraine-Flaggen vor öffentlichen Gebäuden: Minister dankt Von dpa | 23.02.2023, 12:02 Uhr

Am Jahrestag des russischen Einmarschs in die Ukraine an diesem Freitag können die Behörden im Land die ukrainische Flagge hissen. Sie könnten eigenständig entscheiden, ob sie diese Möglichkeit nutzen wollen, teilte Innenminister Christian Pegel (SPD) am Donnerstag mit. Gleiches habe der Bund für die Bundesbehörden entschieden.