Mecklenburgische Seenplatte Ukraine-Flagge am Rathaus von Friedland gestohlen Von dpa | 02.05.2022, 15:20 Uhr

Unbekannte haben in Friedland bei Neubrandenburg eine ukrainische Flagge von einem Mast gestohlen. Wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte, wehte die Fahne vor dem Rathaus der Kleinstadt in vier Metern Höhe. Nach bisherigen Ermittlungen wurde die blau-gelbe Ukraine-Fahne zwischen Freitagabend und Montagmorgen entwendet, als der Diebstahl angezeigt wurde. Die Kriminalpolizei ermittelt.