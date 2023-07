Stromzähler Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild up-down up-down Unternehmen Ueckermünder Gießerei fordert Industriestrompreisbremse Von dpa | 25.07.2023, 17:01 Uhr

Das Gießereiunternehmen MAT Foundries Europe in Ueckermünde (Vorpommern-Greifswald) hat eine Preisbremse beim Industriestrom gefordert. Nur so sei der Standort Ueckermünde langfristig konkurrenzfähig, sagte Geschäftsführer David Hrazdira am Dienstag bei einem Besuch von Vorpommern-Staatssekretär Heiko Miraß (SPD). Der reine Strompreis müsse bei 4 bis 6 Cent pro Kilowattstunde liegen. Damit würde die Firma mit den dazukommenden Netzentgelten und Gebühren etwa 20 Cent pro Kilowattstunde zahlen, ähnlich wie vor Corona-Krise und Ukraine-Krieg.