Udo Lindenberg singt bei der öffentlichen Generalprobe für die Tournee "Udopium Live 2022". Foto: Jens Büttner/dpa FOTO: Jens Büttner Musikkonzert „Udopium Live 2022“: Udo Lindenberg startet Tour in Schwerin Von dpa | 23.05.2022, 18:31 Uhr

Udo Lindenberg ist erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie wieder auf Tour: Morgen Abend startet in Schwerin seine Deutschland-Tournee „Udopium Live 2022“. Bis Mitte Juli will der 76-Jährige mehr als 20 Konzerte geben, darunter in Berlin, Hamburg, Köln, München und Mannheim. Lindenberg rockt in Schwerin vor ausverkauftem Haus, wie sein Management mitteilte. Die Sport- und Kongresshalle fasst 8000 Zuhörer. Die gesamte Tour sei bis auf Restkarten ausverkauft, sagte ein Sprecher. Mehrer Zusatzkonzerte seien arrangiert worden. Udo Lindenbergs bisher letzte Live-Tour fand 2019 statt. Die Tourneen 2020 und 2021 wurden wegen der Corona-Pandemie abgesagt.