Gesundheitsversorgung Über zwei Drittel der Apotheken in MV schließen am Mittwoch Von dpa | 12.06.2023, 12:04 Uhr

Anlässlich eines bundesweiten Apotheken-Protesttages bleiben am Mittwoch mehr als zwei Drittel der 372 Apotheken in Mecklenburg-Vorpommern geschlossen. Das sagte der Geschäftsführer der Apothekerkammer MV, Bernd Stahlhacke, am Montag in Schwerin der Deutschen Presse-Agentur. In Greifswald beteiligen sich demnach sogar alle Apotheken bis auf einen Notdienst.