Erinnern an Kriegsopfer Über 40 Veranstaltungen zum Volkstrauertag in MV Von dpa | 07.11.2022, 12:57 Uhr

Unter dem Eindruck des Angriffskriegs in der Ukraine wird am kommenden Wochenende bei mehr als 40 Veranstaltungen zum Volkstrauertag in Mecklenburg-Vorpommern der Toten von Kriegen und Gewaltherrschaft gedacht. Ein zentrales Gedenken soll am Sonntagvormittag im Plenarsaal des Schweriner Schlosses stattfinden, wie der Volksbund Kriegsgräberfürsorge am Montag mitteilte.