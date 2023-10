Hochschulen Über 1700 neue Studierende in Greifswald: Feier am Montag Von dpa | 13.10.2023, 09:40 Uhr | Update vor 36 Min. Hörsaal Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down

Rund 1700 Menschen haben sich für das aktuelle Wintersemester neu an der Universität Greifswald eingeschrieben. Von den bis Donnerstag verzeichneten 1734 Neueinschreibungen handele es sich bei 1668 um Erstsemester, teilte die Hochschule am Freitag mit. Insgesamt seien 10.308 Studierende eingeschrieben. Am Montag soll die traditionelle Feierliche Immatrikulation im Dom zu Greifswald, dem Gründungsort der Hochschule stattfinden. Vor einem Jahr hatte die Uni mehr als 1500 Neueinschreibungen registriert.