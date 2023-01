Telefonwerbung Foto: Britta Pedersen/zb/dpa/Symbolbild up-down up-down Nachbarschaftshilfe Über 1500 Ehrenamtliche helfen pflegebedürftigen Nachbarn Von dpa | 14.01.2023, 11:38 Uhr

Immer mehr Menschen in Mecklenburg-Vorpommern helfen pflegebedürftigen Nachbarinnen und Nachbarn. Ende 2022 hätten etwa 1530 registrierte Nachbarschaftshelferinnen und -helfer Pflegebedürftige im Land unterstützt, sagte Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) am Samstag laut Mitteilung in Schwerin. „Die kontinuierlich steigende Zahl der Engagierten zeigt, wie sehr dieses Angebot genutzt und auch benötigt wird.“