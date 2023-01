Pflegeheim Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild up-down up-down Gesundheit Über 120.000 Menschen in MV pflegebedürftig Von dpa | 12.01.2023, 11:54 Uhr

Die Zahl der Pflegebedürftigen in Mecklenburg-Vorpommern ist binnen zwei Jahren um ein Fünftel gestiegen. Ende 2021 bezogen laut Statistischem Landesamt 122 866 Menschen im Nordosten Leistungen aus der Pflegeversicherung. Das waren rund 20.000 mehr als Ende 2019, wie das Amt am Donnerstag in Schwerin mitteilte. Seit 2009 hat sich die Zahl verdoppelt.