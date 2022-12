Tatort mal anders: Chief Inspector Francis Lightmyer (Udo Wachtveitl, l.) und Constable Ivor Partridge (Miroslav Nemec) untersuchen Arthur im Kaminzimmer. Foto: Hendrik Heiden up-down up-down TV-Kritik zum ARD-Tatort „Dinner for One“ mit Batic und Leitmayr: Verkorkster Weihnachtskrimi aus München Von Frank Kober | 26.12.2022, 21:45 Uhr

Der Tatort „Mord unter Misteln“ aus München sollte ein ulkiges Weihnachtskrimi-Dinner werden. Am Ende hieß es für die Zuschauer: „Humor ist, wenn man trotzdem lacht“. Was in dem Kostümschinken schieflief.