Brauchtum Turmleuchten in Warnemünde zum Jahreswechsel findet statt Von dpa | 06.12.2022, 12:17 Uhr

Das traditionelle Warnemünder Turmleuchten zu Neujahr findet in diesem Jahr nach der Absage 2021 und der Verschiebung 2022 wieder statt. „Wir wollen ein Signal setzen in einer Zeit voller Unsicherheiten, den Einheimischen und Gästen im Ostseebad einen Moment schenken, in dem sie gut unterhalten und fasziniert werden können“, sagte Matthias Fromm, Tourismusdirektor der Stadt Rostock, am Dienstag.