Proteste Tumulte vor Kreistag: Strafverfahren in Nordwestmecklenburg Von dpa | 27.01.2023, 08:18 Uhr

Nach den tumultartigen Protesten vor dem Sitzungsgebäude des Kreistages in Grevesmühlen gegen die Entscheidung zum Bau einer Flüchtlingsunterkunft hat die Polizei in Nordwestmecklenburg vier Strafverfahren eingeleitet. Bei dem Kreistag ging es um eine neue Flüchtlingsunterkunft, die in Upahl bei Grevesmühlen entstehen soll.