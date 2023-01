Polizeiabsperrung Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Kriminalität Tür von Wohnhaus mit Polizeidienststelle aufgesprengt Von dpa | 02.01.2023, 15:24 Uhr

Unbekannte haben bei einem Mehrfamilienhaus in Laage, in dem auch die Polizeistation ihren Sitz hat, die Eingangstür aufgesprengt. Wie die Polizei mitteilte, soll sich die Tat in der Nacht zu Montag ereignet haben. Der Staatsschutz habe die Ermittlungen übernommen.