Deutschland hat eine Glücksministerin namens Gina Schöler. Zwar ist sie nicht von der Regierung beauftragt. Aber sie hat inzwischen eine große Mitmach-Bewegung in Gang gesetzt. Auf Wunsch kommt sie auch gern nach MV. Foto: Minsterium für Glück und Wohlbefinden/Marco Justus Schoeler

Ministerium für Glück und Wohlbefinden Trübe Stimmung in MV? Was Glücksministerin Gina Schöler uns rät Von Anja Bölck | 13.05.2023, 06:00 Uhr

Wie geht‘s denn? Muss ja. Nirgendwo sind die Menschen so unzufrieden wie in MV. Beim letzten Glücksatlas rutschten sie auf den letzten Platz. Zeit, mal im Ministerium für Glück und Wohlbefinden nachzufragen. Was denkt Glücksministerin Gina Schöler und wer ist diese Frau überhaupt?