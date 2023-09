Krankheiten Trotz Entspannung: Mahnung zur Wachsamkeit bei Schweinepest Von dpa | 09.09.2023, 09:49 Uhr | Update vor 11 Min. Mahnung zur Wachsamkeit bei Schweinepest Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa up-down up-down

Zuletzt ist es in MV ruhig geworden, was die Afrikanische Schweinepest angeht. Experten mahnen dennoch zur Wachsamkeit. In einer Region im näheren Ausland waren zuletzt neue Länder betroffen.