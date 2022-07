Spaziergängerinnen sind am Strand in der Nähe der Seebrücke unterwegs. Foto: Stefan Sauer/dpa FOTO: Stefan Sauer up-down up-down Prognose Trockenes und sonniges Wetter in Mecklenburg-Vorpommern Von dpa | 28.07.2022, 08:31 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern ist es am Donnerstag zunächst bewölkt und trocken und im weiteren Tagesverlauf auch länger sonnig. Die Höchstwerttemperaturen werden im Inland zwischen 20 und 23 Grad und an der Küste 19 Grad erreichen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstagmorgen mitteilte. Der Wind weht schwach, an der Ostsee mäßig. In der Nacht zum Freitag kühlt es auf 12 bis 7 Grad ab und es bleibt trocken. Später ziehen bei schwachem Nordost- bis Ostwind Wolkenfelder auf.