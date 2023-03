Rettungswagen Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild up-down up-down Feuerwehreinsatz Treppenhaus brennt: Zweijähriges Kind im Krankenhaus Von dpa | 10.03.2023, 06:56 Uhr

Nach dem Brand eines Treppenhauses in Stralsund ist ein zweijähriges Kind ins Krankenhaus gebracht worden. Es hatte am Donnerstagabend offenbar Rauchgase eingeatmet, wie die Polizei in der Nacht zu Freitag mitteilte. Demnach war ein Kinderwagen im Flur des Mehrfamilienhauses im Stadtteil Grünthal-Viermorgen „auf bisher ungeklärte Art und Weise“ in Brand gesetzt worden. Wände und Leitungen wurden beschädigt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 5000 Euro und ermittelt nun wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung.