ARCHIV - Ein Polizist trägt Handschellen und seine Dienstwaffe bei sich. Foto: Oliver Berg/dpa/Symbolbild FOTO: Oliver Berg Ludwigslust-Parchim Trauergäste stellen Einbrecher: Vier Verletzte und Festnahme Von dpa | 23.05.2022, 13:17 Uhr

Eine Trauerfeier ist in Ludwigslust mit einer Schlägerei und mehreren Verletzten zu Ende gegangen. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, überraschten die Trauergäste bei der Rückkehr vom Friedhof in ihr Haus am Freitag einen pietätlosen Einbrecher. Der 26-Jährige war während der Beerdigung in das Haus eingestiegen, weil er wohl Bargeld suchte.