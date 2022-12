Polizei Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Nordwestmecklenburg Transporter unter Sattelzug verkeilt: Zwei Schwerverletzte Von dpa | 06.12.2022, 13:48 Uhr

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 20 bei Lüdersdorf (Nordwestmecklenburg) sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte, fuhr ein Transporter am Montag mit vermutlich hoher Geschwindigkeit auf einen Sattelzug-Lkw auf. Der Transporter verkeilte sich dabei unter dem Auflieger. Der 21-jährige, eingeklemmte Beifahrer konnte sich befreien und Hilfe holen. Etwa 50 Rettungskräfte befreiten den 25 Jahre alten Fahrer des Transporters, was rund eine Stunde dauerte. Beide Männer kamen mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser.