In Stralsund ist eine 82 Jahre alte Fußgängerin von einem Transporter angefahren und schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Mittwoch an einer Bushaltestelle, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte.

Die Seniorin habe nach ersten Ermittlungen die Straße von rechts nach links überquert, als gerade der Transporter kam. Die 39-jährige Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, so dass es zur Kollision kam. Sie blieb unverletzt. Es wird wegen Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. Die angefahrene Seniorin soll nicht in Lebensgefahr sein.