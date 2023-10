Der Energieversorger unterbrach die Stromversorgung, so dass Kunden zwischen Mestlin und Zölkow zeitweise einen Stromausfall in Kauf nehmen mussten. Die Bundesstraße wurde in beide Richtungen gesperrt. Verletzt wurde niemand, die Höhe des Schadens sei noch unklar. Warum der 19-jährige Traktorfahrer den Mast nicht rechtzeitig bemerkte, müsse noch geklärt werden, teilte die Polizei mit.