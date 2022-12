Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Vorpommern-Greifswald Traktor im Wert von 80.000 Euro auf Usedom gestohlen Von dpa | 01.12.2022, 16:50 Uhr

Unbekannte haben bei einem Agrarbetrieb auf der Insel Usedom einen Traktor gestohlen. Das Fahrzeug im Wert von rund 80.000 Euro verschwand in der Nacht zu Donnerstag vom Gelände eines Agrarbetriebes in Balm (Vorpommern-Greifswald), wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die Agrarmaschine ist knapp fünf Meter lang und hat Allradantrieb mit etwa 150 PS Leistung. Spuren führten zu einem Acker, verloren sich aber später. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des schweren Diebstahls. Balm liegt unweit der Bundesstraße 111 am Achterwasser auf der Ostseeinsel.