Boote liegen bei sonnigem Wetter im Hafen in der Altstadt von Stralsund. Foto: Stefan Sauer/dpa FOTO: Stefan Sauer up-down up-down Sommerreisen Touristische Hochsaison in Mecklenburg-Vorpommern begonnen Von dpa | 02.07.2022, 09:42 Uhr

An der Ostseeküste und auf der Mecklenburgischen Seenplatte hat die Hochsaison begonnen. Hunderttausende Gäste werden in den kommenden Wochen ihren Jahresurlaub in Mecklenburg-Vorpommern verbringen.