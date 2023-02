IHK-Logo Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ up-down up-down Rostock Touristiker fordern Bürokratieabbau und Digitalisierung Von dpa | 23.02.2023, 14:48 Uhr

Die norddeutsche Tourismuswirtschaft hat angesichts der zahlreichen Krisen eine verlässliche Politik, den Abbau von Bürokratie und mehr Tempo bei der Digitalisierung gefordert. „Es kommt nun darauf an, innovative und nachhaltige Konzepte für den Tourismus im Norden zu fördern“, sagte der Vizepräsident der IHK zu Rostock, Hagen Reinhold, am Donnerstag laut Pressemitteilung auf der Norddeutschen Tourismuskonferenz in Rostock. Entscheidende Maßnahmen seien die digitale Besucherlenkung und Vernetzungskonzepte in der gesamten Region.