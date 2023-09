Pragsdorf Toter Junge: Polizei hofft auf Untersuchungsergebnisse Von dpa | 19.09.2023, 14:36 Uhr | Update vor 25 Min. Sechsjähriger getötet Foto: Bernd Wüstneck/dpa up-down up-down

Fünf Tage nach dem gewaltsamen Tod eines Sechsjährigen in Pragsdorf bei Neubrandenburg warten die Ermittler dringend auf Ergebnisse der Kriminaltechnik. Mit deren Hilfe - je nachdem wie diese ausfallen - könnten bisherige Ermittlungsergebnisse vielleicht erhärtet werden, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte. „Es ist nicht so, dass die Polizei völlig im Dunklen tappt.“ Man ermittle weiter wegen des Verdachts des Totschlags, habe aber noch keinen Tatverdächtigen. Es gebe Ermittlungsansätze, aber darüber könne man noch nicht sprechen, um die Ermittlungen nicht zu gefährden.