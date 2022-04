Schon mehrmals wurde ihr Kunterbunhof als bester Ferienhof in MV ausgezeichnet. André Schumacher und Freundin Jennifer Hernandez Erro verzaubern die Gäste mit einer enormen Gastfreundschaft. FOTO: Volker Bohlmann Ausgezeichnet von LandReise.de Darum ist der Kunterbunthof in MV der beliebteste Ferienhof 2022 Von Anja Bölck | 01.04.2022, 18:40 Uhr

Irgendwo in Mecklenburg. Der Kunterbunthof liegt in einem Dorf, das so winzig ist, dass es kaum jemand kennt. Was macht das schon, wenn man der beliebteste Ferienhof 2022 im Land ist?