Nach mutmaßlichem Drogentod von 13-Jähriger Foto: Bernd Wüstneck/dpa up-down up-down Schulrätin Tod von 13-Jähriger Ausnahmesituation für Mitschüler Von dpa | 28.06.2023, 15:18 Uhr

Die Mitschülerinnen und Mitschüler einer in Mecklenburg-Vorpommern nach Drogenkonsum gestorbenen 13-Jährigen befinden sich nach Aussage der zuständigen Schulrätin in einer Ausnahmesituation. Man merke, dass sie weiter betroffen seien, sagte Kirsten Reen am Mittwoch vor der Kooperativen Gesamtschule Altentreptow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte). „Einige realisieren erst langsam, dass hier eine Mitschülerin gestorben ist.“